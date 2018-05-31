Arda Öziri'nin sevgilisinden duygusal paylaşım

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Göktuğ’ rolünü oynayan 40 yaşındaki Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00’te motosikletiyle yola çıktı.

KURTARILAMADI

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamadı.

"EŞİM, DOSTUM, SIRDAŞIM..."

Salı günü toprağa verilen Arda Öziri'nin ardından 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir mesaj yayınladı. Öziri ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Örnek, altına şu notu düştü: "Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım, ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012). Şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"