taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

Arda Turan Aslıhan'ı İtalya'ya götürdü

Futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı.

13.11.2017 - 07:59
  1. Haberler
  2. Magazin

Arda Turan Aslıhan'ı İtalya'ya götürdü

Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül’de bitmişti. Adı son bir yılda Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile anılan Arda Turan sevgilisinin sabrını taşırmıştı. Aslıhan Doğan sonunda “Artık bitti. Dönüşü yok” demişti. Bu arada dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ile görüşmeye başlamıştı.

ARDA KAPISINA GİDİNCE BARIŞTI

Arda Turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan’ın, Çubuklu’da ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti. Aslıhan Doğan’ı kapıda saatlerce bekledi, art arda mesajlar çekti. Uzun süre “Olmaz” cevabını aldı. Araya Tansel adlı ortak bir arkadaşlarını soktu. Saatler geceyarısını gösterdiğinde Arda Turan başarılı oldu. Aslıhan Doğan çapkın aşkının özrünü kabul etti. İkili bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir arada. Çift şu sıralar İtalya-Floransa’da tatil yapıyor.

İlginizi Çekebilir
Rafet El Roman yeni aşkıyla görüntülendi
Sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekan çıkışı objektiflere yakalandı.
Selami Şahin: Zeki Müren'i çok özledim
Türk müziğinin duayen ismi Selami Şahin, yeni albümünün çıkacağını söyleyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
Zehra Çilingiroğlu: Artık daha dikkatliyim
Annesi Hülya Avşar'ın hediyesi olan lüks ciple trafiğe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk kazasını yaptı.
Gupse Özay: Barış bana çiko diyor
Başarılı oyuncu Gupse Özay, fenomen haline gelen ‘Deliha’nın devam filmini tamamladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

101
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

25
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

17
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

10
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

24
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

12
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM