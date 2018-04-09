Arda Turan'dan fizyoterapist açıklaması

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın fotoğrafını "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştı. Turan'ın bu paylaşımı olay oldu.

"AYAK YIKATMIYORUM"

Turan'ın bu paylaşımı olay oldu! Eşine ayaklarını yıkattığı iddia edilen ünlü futbolcu eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler karşısında sessizliğini bozan Arda Turan, yanlış anlaşıldığını belirtip, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: ‘Dizimdeki buza yardımcı olduğu için; Eşime yeni fizyoterapistim diyorum… Ayağım da buzlu kovada! Şaka, komiklik, eğlence hani… Baktığımızı ne zaman göremez olduk. Ne ayak yıkatması… Allah akıl fikir versin. Hatırlatma: Geçmiş olsun denir.’

İşte Arda Turan'ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafı: