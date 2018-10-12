Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından gittiği hastanede ateş açılmasıyla ilgili emniyette 3 saat ifade verdi. Turan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"SİLAHI ALIRKEN PATLADI"

Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde hakkındaki iddialarla ilgili sorgulanan Arda Turan, ifadesinde, "Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum. Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır." dedi.

Arda Turan emniyette ifade verdi VİDEO

"BEN SANA GÜVENİYORUM" DEDİ

Arda Turan ifadesinin devamında, "Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım' dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.' dedi. Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı." dedi.

Arda Turan'ın polis tarafından el konulan tabancasının da ruhsatlı olduğu bildirildi.

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