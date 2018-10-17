Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandırdı.

G.Saray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren U15 Ligi maçında ilginç bir olay yaşandı. Hakem 40 dakika oynanması gereken ilk yarıyı 35 dakikada bitirdi, uyarılar sonrası hatasını düzeltti.

Amerikan Washington Post gazetesi, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibin parçası oldukları iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerine ulaştığını öne sürdü.

Kırşehir'de, 19 yaşındaki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Arın, evinin bodrum katında kendi çabasıyla kurduğu atölyede üç senedir bağlama üretimi yapıyor.

19 yaşında kendi bağlamasını yapıyor

Spor yazarı Atilla Gökçe, Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan hakkında yaptığı görüşmeyi anlattı. Gökçe, 31 yaşındaki futbolcunun Çin'e gideceğini iddia etti.

Inter 2. Başkanı Zanetti'nin Ozan Kabak için İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı ekibi harekete geçirdi. Galatasaray genç oyuncuya 5 yıllık sözleşme teklif etti.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.