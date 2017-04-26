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Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahan’da inşaat için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus generale ait olduğu ileri sürüldü.

26.04.2017 - 13:16
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Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Kentin Karagöl Mahallesi'nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken, üzerinde hac işareti olan bir tabut ortaya çıktı. İnşaatta çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis kazı alanının etrafında güvenlik önlemleri aldı. Kazı yerine gelen Kars Müze Müdürlüğü ekipleri, sahada inceleme başlattı. Toprak altındaki tabutu çıkaran yetkililer, içerisinde bir Rus generaline ait olduğu söylenen iskelet, çürümeye yüz tutan bot ve palto olduğunu söyledi.

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

VATANDAŞIN MERAKI

Haberin kentte kısa sürede yayılmasının ardından yüzlerce kişi görmek için inşaat alanına akın etti. Bu sırada temel kazısında altın ve tarihi eserler bulunduğu söylentisi de yayıldı. İnşaat alanına gelenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, polis güvenlik şeridi çekilen alana girilmemesi için sık sık uyarıda bulundu. Çevik Kuvvet ekipleri de kazı alanına girmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı.
Rus generale ait olduğu ileri sürülen tabuttaki iskeletin savcılık tarafından yapılacak incelenmenin ardından Kars Müzesine teslim edileceği belirtildi.

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

ARKEOLOG İNCELEME YAPTI

İnşaat temel kazısında bulunan tabutta ilk incelemeyi yapan Kars Müzesi'nde görevli arkeolog, bunun bir Rus generale ait olabileceğini söyledi. Arkeolog Solaklıoğlu şöyle dedi:
"Emniyete dün akşam saatlerinde inşaat kazısı sırasında bir tabut bulunduğu ihbarı geldi. Bizler de inşaat alanına gelerek gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız incelemede Rusların 1878’den sonra buraya yerleşmesini göz önüne alarak muhtemelen o dönemde yaşamış bir Rus generale ait bir tabut olduğunu tahmin ediyoruz. Tabut içerisinde değerli bir şeye rastlanılmadı. Rus askeri Hıristiyan dinine göre tabut içerisinde gömülü şekilde bulundu."

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu

Ardahanlılar 'Rus General' tabutunu görmeye koştu


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