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Arda'nın ben de varım demesi İngiliz'i rahatsız etti

Türk futbol taraftarları Erdoğan karşıtıymış da, Arda nasıl olur da evet dermiş..

27.01.2017 - 22:08
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Arda'nın ben de varım demesi İngiliz'i rahatsız etti

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İngiliz İndependent gazetesi, Arda Turan'ın referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayımladı.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

İndependent haberinde, Arda Turan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekti. Arda Turan'ın ileride siyasete girmeyi düşünebileceğini ancak Hakan Şükür olayına dikkat edebileceğini yazdı.

"TÜRK FUTBOL TARAFTARLARININ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ARASI İYİ DEĞİL"

Türk futbol taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olmadığıni iddia eden gazete, geçmişte tribünde yaşanan bazı provokatif olayları örnek göstererek bu tezini desteklemeye çalıştı.

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