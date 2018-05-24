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Arif Sağ: Orhan Gencebay nefret suçu işlliyor

Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki kriz sürüyor.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:14..
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki kriz bitmek bilmiyor.

31 Mayıs'ta yapılacak MESAM Başkanlık seçimleri hakkında konuşan Arif Sağ, yine Orhan Gencebay'a yüklendi.

"BU NEFRET SUÇUDUR"

Sağ, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen kimse sesini çıkarmazsa oraya gideceğiz, belki orada engelleyecekler bizi, içeri almayacaklar ama bu oraya gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Hatta içeri girmesem dahi ben ve arkadaşlarım adaylığımızı devam ettireceğiz. Hukuksal anlamda ters bir şey çıkarırlarsa, B planını uygulayacağız. Bu bilinmelidir. Ben inanıyorum ki, her koşulda bu ekip kazanacak.

"ALEVİLER ELE GEÇİRDİ BURAYI"

Orhan Gencebay'ın bir dilekçesi var, orada karambole getirmeye çalışıyor işi. 'MESAM, etnik yapıyla yönetilecek bir yer değildir' diyor. Ne anlayacağım ben bundan? 'Burası böyle yönetiliyor' demek istiyor. Nefret suçu işliyor Orhan Gencebay. Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla 'Aleviler ele geçirdi burayı' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım. Böyle bir haltı kimse yiyemez. Böyle bir şey denilemez. Bu ülkede biz 800 senedir bir arada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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