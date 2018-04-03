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Arifiye’de 2 mahalle daha sıcak asfalta kavuştu

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy ve Kışlaçay grup yoluna sıcak asfalt döşendi.

İHA | 03.04.2018 - 16:38..
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Arifiye’de 2 mahalle daha sıcak asfalta kavuştu

ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Devam eden asfalt çalışmalarında son olarak Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy ve Kışlaçay grup yolu sıcak asfalta kavuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Arifiye’ye bağlı Boğazköy ve Kışlaçay arasında kalan 2 bin 700 metrelik grup yolunda 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak arteri yeni yüzüne kavuşturduk. Hayırlı olsun. Program dahilinde çalışmalarımız devam edecek. İnşallah 2019’da şehrimizde asfaltsız grup yolu bırakmayacağız.” dedi.

Arifiye’de 2 mahalle daha sıcak asfalta kavuştu

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