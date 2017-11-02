Arınç'ın FETÖ'den tutuklu kayınbiraderine tahliye

Manisa'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Halk Sağlığı eski İl Müdürü Ziya Tay, ilk olarak 28 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldı.

FETÖ'DEN TUTUKLUYDU

Soruşturma kapsamında, 29 Temmuz'da gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos'ta ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan Ziya Tay, 24 Ağustos'ta tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 1.5 yıldır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ziya Tay, iddianamelerin hazırlanmasının ardından dün yargılandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, 14 Ekim'de FETÖ'den tutuklanan Manisa Basın İlan İl Müdürü Kenan Tokgöz de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.