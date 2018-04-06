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Kedinin ekmeğine tilki ortak oldu

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1 Ankara'da servis ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı Ankara'da bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu servis devrildi. Kazada 5 işçi ağır yaralandı.

2 Sulama kanalında at arabası süren Adanalılar Adana'da çekilen ve Ensonhaber Whatsapp hattına gönderilen videoda iki kişi sulama kanalında at arabasıyla yolculuk yapıyor.

3 Bartın'da fuhuş operasyonu: 25 gözaltı Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 10'u kadın 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti Kastamonu'da bahçede çalıştığı esnada arı sokan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

5 Şişe kapaklarından harika tasarımlar İşte dışarıda gördüğünüzde keşke benim olsa diyeceğiniz ilginç tasarımlar.

6 Düşük tehlikesine neden olan yiyecekler İşte anne ve bebek sağlığını korumak ve düşük tehlikesinden korunmak için hamilelikte yenilmemesi gereken yiyecekler.