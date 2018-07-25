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Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

İstanköy Adası-Bodrum seferini yaparken arızalanan Yunanistan bayraklı 168 yolcu taşıyan feribot, Kıyı Emniyeti'ne ait botla Bodrum'a getirildi.

AA | 25.07.2018 - 20:39..
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Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

Yunanistan bayraklı yolcu feribotu, Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu belirtilen feribot, ihbar üzerine bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na çekildi.

Kurtarma botuna Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. Burada zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribottan güvenli şekilde karaya indirilen yolcular, daha sonra gümrükten geçti.

KURTARMA EKİBİNİ GÖRÜNCE SEVİNDİLER

Kurtarma botunun kaptanı İlhami Şerifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızalanan yolcu feribotuna kısa sürede ulaştıklarını ve 168 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştırdıklarını söyledi.

Yolculardan Tayfun Hazır da yabancı uyruklu yolcuların bazılarının ilk başta tedirginlik yaşadığını, ancak kurtarma ekibini görünce sevindiklerini ifade etti.

Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

"15 DAKİKADA ULAŞTIK"

Feribotun Bodrum'daki acente yetkilisi Metin Önder de feribotta iki makinenin de arızalandığını belirterek, "Haber alındıktan sonra 2-3 dakika içerisinde hareket ettik, 15 dakikada ulaştık. Yedekleyip limana getirdik." dedi.

Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

KAPTAN TEŞEKKÜR ETTİ

Önder, "KIYEM 2"nin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, kısa süre önce Bodrum'a getirildiğini aktardı.

Feribotun kaptanı Georgios Panagakis, kurtarma botu görevlilerine teşekkür etti.

Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

Arızalanan Yunan feribotunu Türkiye kurtardı

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