Arjantin İsrail maçının iptal edilme sebebi açıklandı

İsrail basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Faurie yaptığı açıklamayla İsrailli yetkililerin, Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran'da oynanması planlanan hazırlık maçının dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin aldığı "tehditler nedeniyle" Kudüs'e gelmeyi kabul etmediği için iptal edildiği yönündeki açıklamalarını çürütmüş oldu.

SEBEBİ KUDÜS

Arjantin'in İsrail ile herhangi bir problemi olmadığını dile getiren Faurie, iki ülke milli takımları arasında daha önce birden çok maç yapıldığını hatırlattı.

Faurie, iki ülke milli takımı arasında 9 Haziran'da yapılması planlanan ancak iptal edilen maçın aslında Hayfa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Maçın Kudüs'e taşınması nedeniyle itirazlar yükselmeye başladı. Ayrıca ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından kısa bir süre sonra oynanacak olması nedeniyle maç iptal edildi." dedi.

MESSİ'NİN KORKUSU İDDİASI

Maçın Kudüs'te oynanacak olması Filistinlilerin tepkisini çekmiş, gelen tepkilerin ardından Arjantin Milli Takımı çarşamba günü maçın iptal edildiğini duyurmuştu.

Dostluk maçının iptali İsrail'de tartışmalara neden olurken, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Filistinlilerin maçın Kudüs'te oynanacak olması nedeniyle Messi'yi "tehdit ettiği" bu nedenle de ünlü futbolcunun Kudüs'e gelmek istemediği için maçın iptal edildiğini ileri sürmüştü.