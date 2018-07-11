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Arjantin'de dinozorlar hakkında ezber bozan keşif

En az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili keşfedildi.

AA | 11.07.2018 - 06:22..
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Güney Amerika ülkesinde araştırma yapan arkeologlar, 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinazor fosili keşfetti.

OTÇUL DİNOZOR TÜRÜ

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, "Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

Arjantin'de dinozorlar hakkında ezber bozan keşif

DEV DİNOZORLARI 20 MİLYON YIL DAHA ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinazorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.

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