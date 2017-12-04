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Arjantin'de kayıp denizcilerin yakınlarından protesto

Kayıp denizaltıdaki 44 mürettebat üyesinin yakınları, arama kurtarma çalışmalarına son verilmesini protesto etti.

AA | 04.12.2017 - 09:53..
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Arjantin'de 15 Kasım'dan bu yana kayıp olan denizaltıdaki 44 mürettebat üyesinin yakınları, arama kurtarma çalışmalarının durdurulmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Arjantin'de kayıp denizcilerin yakınlarından protesto

GÖSTERİCİLER LİMANDA TOPLANDI

BBC'de yer alan habere göre, denizcilerin yakınları, Mar del Plata Limanı'nda toplandı.

Geçen hafta sonlandırılan arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlanması talebinde bulunan göstericiler, Devlet Başkanı Mauricio Macri'den bölgeyi ziyaret etmesi ve kayıp yakınlarıyla görüşmesini istedi.

Arjantin'de kayıp denizcilerin yakınlarından protesto

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİRDİ

Kayıp denizaltıda patlama olduğuna dair bilginin kendilerinden günlerce gizlenmesini eleştiren göstericiler, ordunun cuma günü arama kurtarma çalışmalarını yine kendilerine bilgi vermeden sona erdirdiğini dile getirdiler.

Arjantin'de kayıp denizcilerin yakınlarından protesto- VİDEO

15 KASIM'DAN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Arjantin ordusuna ait ASA San Juan denizaltısından 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Elektrik arızası rapor eden denizaltıyla telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki üsse geri dönüşü sırasında kıyıdan 430 kilometre açıkta kesilmişti. Ordu, denizaltı ile irtibatın kesilmesinden kısa bir süre sonra, geminin kaybolduğu bölgede patlama sesi duyulduğunu açıklamıştı.

Denizaltıda bulunan 44 kişilik mürettebatın canlı kurtarılma ihtimali, gemideki oksijenin 7 ila 10 gün yetebileceğinin açıklanmasının ardından günler öncesinde azalmıştı. Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.

Arjantin'de kayıp denizcilerin yakınlarından protesto

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