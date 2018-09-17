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Arjantin'in IMF ödemesi ertelendi

Büyük bir ekonomik kriz yaşayan Arjantin için açıklama yapan IMF, borçların ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 09:06..
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IMF'den yapılan açıklamada, "Ödeme yeni şartlara ulaşılıncaya kadar ertelendi" denildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI YENİDEN MÜZAKERE EDİLDİ

IMF ve Arjantin, haziran ayının başında 50 milyar dolar krediyi içeren 3 yıllık stand-by anlaşması üzerinde uzlaşmıştı. Daha sonra Arjantin hükümeti anlaşmanın şartlarını yeniden müzakere etti.

DÜNYADA EN YÜKSEK FAİZ VEREN ÜLKE

Arjantin pesosunun bu yıl dolar karşısında yüzde 50 civarında değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmişti. Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 60'a çıkardı ve hala dünyadaki en yüksek politika faizini uyguluyor.

IMF İLE 50 MİLYAR DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını ödemesine imkan tanıyacak 50 milyar dolarlık kredi ise IMF'nin onayladığı ekonomik programa uyulması şartını taşıyor. IMF, ülkeye halihazırda 15 milyar dolarlık fon akıtmış durumda. 
IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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