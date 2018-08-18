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Arjantinli polis aç kalan tanımadığı çocuğu emzirdi

Arjantin'de yeni doğum yapan bir polis memuru, aç kalan bebeği emzirirken görüntülendi. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 10:38..
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Arjantin'de 8 aylık bir bebek annesinden ayrı, aç ve susuz kaldı. Yeni doğum yapan kadın polis memuru Celeste Ayala ise buna razı olmadı.

BEBEĞİ EMZİRMEK İSTEDİ

Hastane yoğunluğundan dolayı bebekl ilgilenemeyen yetkililerin imdadına yetişen polis memuru bebeği emzirmek istediğini söyledi. Yetkililer de bunun olabileceğini belirterek Ayala'ya izin verdi.

Arjantinli polis aç kalan tanımadığı çocuğu emzirdi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ayala'nın kendi gibi polis olan arkadaşı çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın, hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil." şeklinde bir yazı paylaştı.

Arjantinli polis aç kalan tanımadığı çocuğu emzirdi

95 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Bu paylaşım ise sosyal medyada 95 bin kişiye ulaştı. Yetkililer, Ayala'ya birçok destek ve tebrik mesajı geldiği aktardı.

ÇOCUK HALALARINA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan açıklanmayan bir sebepten dolayı annesinden adli kararla ayrılan söz konusu bebek ve ablasının iyi olduğu ve halalarına teslim edildiği açıklandı.

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