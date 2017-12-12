Arka koltukta emniyet kemeri takmayan yolcu araçtan fırladı

Büyükorhan ilçesinden kimseye bir şey söylemeden evden çıkan 85 yaşındaki İbrahim Koç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla evine ulaştırıldı.

Rize'de, okulda ders sırasında önce arkadaşını boynundan bıçaklayıp sonra da kendi boynuna bıçağı saplayan B.K.'nın yargılanma süreci devam ediyor.

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Aydın’da 11 bin araca 3,8 milyon lira ceza kesildi

Aydın’da polis ve jandarma ekiplerinin geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 11 bin 24 araca 3 milyon 834 bin 659 lira ceza kesildiği bildirildi.