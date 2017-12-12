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Arka koltukta emniyet kemeri takmayan yolcu araçtan fırladı

Otomobil hareket ettiğinde yaşamla ölüm arasındaki fark, emniyet kemerinin iki tokası arasındaki fark kadar... Bursa'da meydana gelen kaza, izleyenleri dehşete düşürüyor.

İHA | 12.12.2017 - 12:54..
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Arka koltukta emniyet kemeri takmayan yolcu araçtan fırladı

Bursa'da, Ankara yolu üzerinde aşırı hızlı şekilde seyreden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç, elektrik direğine çarparak savruldu.

Emniyet kemeri takmayınca otomobilden böyle fırladı-VİDEO

YOLCU, ARKA SAĞ KAPIDAN FIRLADI

Arka koltukta emniyet kemeri takmadan oturan yolcu, savrulma sırasında aracın hasar gören arka sağ kapısından fırladı. Araçtan fırlayıp aynı yöne seyreden bir başka kamyonetin arka tekerleğine fırlayan yolcu, ağır yaralandı.

Yolcunun kaza anında otomobilden fırlama anını MOBESE'ler kaydetti.

Arka koltukta emniyet kemeri takmayan yolcu araçtan fırladı

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