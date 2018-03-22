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Arkadaşı aracını kazalı getirdi, çekiçle parçaladı

Sakarya Kocaali'de arkadaşına emanet olarak verdiği otomobil kazalı olarak geri gelince sinirlenen Atakan Hoşbaş, çekiçle aracı parçaladı.

İHA | 22.03.2018 - 20:21..
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Kocaali Yeni Mahalle’de ikamet etmekte olan ve tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Atakan Hoşbaş 35 bin TL’ye aldığı otomobilini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi.

ARACI KAZALI GELİNCE ÇILDIRDI

Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaş ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş’a geri getirdi. 2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabamda kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" diyerekten elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.

Arkadaşına kızdı, aracını çekiçle böyle parçaladı VİDEO

"ARACINIZI EMANET OLARAK VERMEYİN"

Arabada 11 bin TL civarında masraf oluştuğunu ve 2 buçuk aydır arkadaşının bu masrafı karşılamadığı için sinirlenerek otomobilini iyice parçaladığını söyleyen Hoşbaş, "2 buçuk aydır arabam burada duruyor, arabamı yaptırmıyor. Bende bu duruma kızdım, sinirlenerek arabayı iyice parçaladım. Sizlere tavsiyem, arabanızı emanet vermeyin. Verip kötü olacağınıza, vermeyip kötü olmanız daha iyi bence. Yaklaşık 8 ay önce aracı 35 bin TL’ye almıştım. Şuanda serviste tahmini olarak 11 bin TL’lik bir masraf istiyorlar. Arkadaşım ise masrafını karşılamıyor. Mağdur kaldığım için böyle oldu ve aracı daha çok parçaladım. Bundan sonra arabaya da binmiyorum, araba da istemiyorum" dedi.

Arkadaşı aracını kazalı getirdi, çekiçle parçaladı

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