Arkadaşı için böbreğini verdi

Kent merkezinde kuyumcu atölyesi işleten iki çocuk babası 38 yaşındaki Murat Coşkun, 2010 yılında çeşitli şikayetlerle hastaneye gitti. Doktorlar tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konulan Coşkun, 7 yıl önce diyaliz tedavisi görmeye başladı.



Bu süre boyunca her gün yaklaşık 2-3 saat diyaliz tedavisi alan Coşkun, yaşamının geri kalanını sağlıklı sürdürebilmek için böbrek nakli gerektiğini öğrendi. Rahatsızlığı nedeniyle ailesi ve işine yeterli zaman ayıramayan ve günlük işlerini yaparken zorlanmaya başlayan Coşkun'a müjdeli haber, 30 yıllık arkadaşı Murat Eker'den (38) geldi.





Coşkun ile aynı mahallede büyüyen, aynı iş yerinde 20 yıl beraber çalışan ve aynı gün askere giden Eker, çocukluk arkadaşına böbreğini vermek için gönüllü oldu.



Yapılan testlerin ardından organ nakli için dokuları uyuşan Eker ve Coşkun, yaklaşık bir ay önce beraber ameliyat masasına yattı. Başarılı geçen operasyonun ardından Coşkun, Eker'den alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

ARKADAŞININ TEKLİFİNİ ŞAKA ZANNETMİŞ

Böbrek nakliyle hayata tutunan Coşkun, "Murat çok şakacı bir kişi olduğu için önce espri yaptığını sandım ama ciddi olduğunu görünce hem çok şaşırdım hem de çok duygulandım. 7 yıldır organ nakli bekliyordum ama en küçük bir haber bile gelmemişti. Aile fertleriyle dokularımız uyuşmadı ama can kardeşim Murat ile bütün tahliller tuttu ve nakil gerçekleşti. Kendisinden Allah razı olsun. Sayesinde sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.



Arkadaşına böbreğini bağışlayan dört çocuk babası Eker de en yakın arkadaşına böyle bir iyiliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Can kardeşim Murat ile çok güzel yıllarımız oldu. Ne zaman birimizin desteğe ihtiyacı olsa diğerimiz hiç düşünmeden elinden geleni yapardı. Birçok anımız var ama en önemlisi bugün yine bir arada olmamız." diye konuştu.