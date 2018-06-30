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Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp hırsızlık yaptı

Bolu’da, anahtarını kopyalayarak girdiği arkadaşının evinden kolye ile bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E. adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.

İHA | 30.06.2018 - 13:52..
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Yeni bir eve taşınan aile, eşyalarını taşırken arkadaşları olan M.E.’den yardım istedi. M.E.’nin yardımıyla yeni evlerine taşınan aile, bir süre sonra evde bulunan bir kolye ile bir miktar paralarının kaybolduğunu fark etti.

HIRSIZLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Aradan bir süre geçtikten sonra, eşi işe gittiği sırada evin kapısının açıldığını duyan kadın, kapıya yöneldiği sırada ev eşyalarının taşınmasına yardım eden M.E. ile karşılaştı. Kadını karşısında gören M.E., kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananları kocasına anlatan kadın, eşiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek M.E.’den şikayetçi oldu.

Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp hırsızlık yaptı

TAŞINMA SIRASINDA ANAHTARI KOPYALAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin çalışması sonucunda M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.’nin ifadesinde, ailenin eşyalarını taşımasına yardım ettiği sırada evin anahtarını alarak kopyasını yaptırdığını ve eve bu anahtarla girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

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