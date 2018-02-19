Arkadaşıyla anlaşan şoför, banka nakil aracını soydu

İzmit'te bir bankaya ait zırhlı nakil minibüsünün sürücüsü mevcut rotasını değiştirerek, daha önce anlaştığı arkadaşı ile Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak'ta buluştu.

KAMERAYA SPREY SIKTI

Sürücü ile buluştuğu arkadaşı, araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Banka aracının üzerinde bulunan güvenlik kamerasının üzerine de sprey boya sıkarak görüntü alınmasını engelleyen soyguncular, araçta paketler halinde bulunan paraların bir kısmını çaldı.

PARALARI YÜKLEYİP KAÇTILAR

Paraları olay yerinde bulunan otomobile yükleyen soyguncular, kaçtı. Olayın ardından kendine gelen özel güvenlik görevlisi, polisi ve bankayı arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, güvenlik görevlisini muayene ederken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

ARANIYORLAR

Güvenlik görevlisi, ifade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.