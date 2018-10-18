Arkadaşlarına büyükannesini yedirdi

ABD'nin California eyaletinde bir vahşet yaşandı. Özel bir okulda okuyan öğrenci, ölen büyükannesinin küllerini kurabiye yaparak arkadaşlarına yedirdi.

İçinde ne olduğunu bilmeyen en az 9 öğrencinin kurabiyelerden yediği anlaşıldı. Polis, okuldan iki öğrencinin, insan küllerinden yapılmış kurabiyeyi 9 öğrencinin yediğini iddia etmesi üzerine olayı araştırıyor. Kurabiyeler henüz testten geçirilmedi.

BABANNESİNİN KÜLLERİNDEN KURABİYE

Okuldan bir erkek öğrencinin yaptığı açıklamaya göre, kurabiyeyi hazırlayan kız öğrencinin, ertesi gün okuldaki herkese onları insan küllerinden pişirdiğini söylediğini iddia etti. Bir polis ise, şu ana kadar öğrencilerden kimsenin fiziksel ya da psikolojik olarak rahatsızlık yaşamadığını belirtti.

Soruşturma devam ettiği, ancak yasalarda bu tür bir suç tanımlanmadığı için liseli kıza henüz somut bir suçlama yöneltilmedi.