taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6555
Euro
6.51265
Altın
1223.365
Borsa
96520.61
Gram Altın
222.574

Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı çalışmaları için bu yıl ekim ayı itibarıyla toplam 30 milyon 533 bin 700 liralık ödenek aktarımında bulundu.

AA | 22.10.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bakanlık, Türkiye'nin kültürel ve tarihsel zenginliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan arkeolojik kazılara bu yıl da milyonlarca liralık destek sağladı.

25 MİLYON ÖDENEK HAZIRLANDI

Bu kapsamda Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarını desteklemek amacıyla 2018 yılı yatırım programında toplam 25 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödeneğin şimdiye kadar yaklaşık 23 milyon liralık kısmı kazı çalışmalarına aktarılarak kullanıldı.

Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek

BU YIL DESTEK 30 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Kazı çalışmaları için ayrılan 25 milyon liralık ödeneğin yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün cari bütçesinden işçi ödemeleri için 2 milyon 593 bin 700 lira ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden de baraj bölgesi kazı çalışmaları için 5 milyon ödenek aktarımı yapıldı.

Böylelikle 12 Ekim 2018 itibarıyla 2018 yılı kazı çalışmalarına aktarılan toplam ödenek 30 milyon 533 bin 700 liraya ulaştı.

Böylelikle yıl sonunda, tüm ödeneklerin aktarılmasıyla kazı çalışmalarına 34 milyon liranın üzerinde destek sağlanmış olacak.

Bakanlık geçen yıl da arkeolojik kazı çalışmaları için toplam 37,8 milyon lira ödenek aktarımında bulunmuştu.

Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek

BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞE IŞIK TUTAN KAZILAR

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan Türk kazılarının en önemlileri arasında, geçmişi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, milattan önce 4. yüzyılda kurulan İzmir'deki Symrna Agorası ve Gaziantep'in en önemli tarihsel değerlerinden olan Zeugma yer alıyor.

Ayrıca Muğla'daki Stratonikeia Antik Şehri ile İzmir'deki Metropolis Antik Kenti de Türk arkeolojik kazılarına en önemli örnekler olarak gösteriliyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan yabancı kazılar arasında da Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, İzmir'deki Efes ve Bergama antik kentleri, Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti ile Malatya'daki Aslantepe sayılıyor.

Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

95
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

87
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

100
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM