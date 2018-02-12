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Arnavutluk donanmasına Türkiye’den destek

Türk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine araç desteğinde bulundu.

İHA | 12.02.2018 - 12:55..
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Türk ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri arasında lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliği maksadıyla kurulan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arnavutluk Ekip Başkanlığının envanterinde bulunan 5 adet araç (1 ambulans, 1 pikap, 1 binek aracı, 1 minibüs ve 1 itfaiye aracı), Arnavutluk Paşa Limanı’nda düzenlenen törenle Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe edildi.

Arnavutluk donanmasına Türkiye’den destek

Törende konuşan Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ylber Dogjanı, ortak geçmişe sahip, dost ve kardeş iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı.Arnavutluk donanmasına Türkiye’den destek

Dogjanı, iki ülkenin Deniz Kuvvetleri arasındaki ilişkilerin sadece eğitim/öğretim alanında sınırlı olmadığını, teknik ve diğer alanlardaki mevcut işbirliğinin de ciddi gelişme potansiyeli taşıdığını, çok uzun süredir kendi gemilerini dizayn ve inşa eden Türk Deniz Kuvvetleri ile gemi inşa alanındaki imkân ve kabiliyetleri çok gelişmiş olan Türk Savunma Sanayi firmalarının elde etmiş olduğu tecrübelerden istifade etmek istediklerini ifade etti.

Arnavutluk donanmasına Türkiye’den destek

Arnavutluk donanmasına Türkiye’den destek

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