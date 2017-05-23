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Arnavutluk'ta FETÖ soruşturması

Arnavutluk makamları, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karışan ve bu ülkede saklandıklarından şüphe edilenlere karşı soruşturma başlatacak.

23.05.2017 - 15:29
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fetö

Arnavutluk Başsavcısı Adriatik Llalla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karışan bazı isimlerin Arnavutluk'ta gizlendiklerinden şüphe edildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Arnavutluk makamları da soruşturma başlatacak." dedi.

Llalla, suç örgütleri ile mücadelede yeni soruşturma teknikleri konulu uluslararası konferansta, Türk yetkililerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin kendilerine bilgi aktardığını söyledi.

TÜRK HÜKÜMETİ TALEPTE BULUNDU

Türk hükümeti ve devletinin şu anki ana kaygısının, geçen yıl yaşanan olayların soruşturulması olduğuna dikkati çeken Llalla, Türk makamlarının, darbe girişimine karışan kişilerin Arnavutluk'ta da gizlendiklerinden şüphelendiklerini ve buna ilişkin Arnavut makamlarından iş birliği talebinde bulunduklarını bildirdi.

Llalla, söz konusu iş birliği doğrultusunda bu kişilerin darbe girişimiyle ilişkili olup olmadıklarına dair ön bilgilerin onaylanmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Türk makamları darbe girişimine karışan kişilerin işletmeler arkasına gizlendiklerinden şüpheleniyor." dedi.

Arnavutluk Başsavcısı Llalla, soruşturmaların Arnavutluk yasaları çerçevesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Llalla, önceki gün Tiran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile görüşmüştü. Akarca, darbe girişimine karışan kişiler hakkında soruşturma başlatılması için Arnavutluk makamlarından iş birliği talep etmişti.

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