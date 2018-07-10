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Arnavutluk'ta Osmanlıca Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Osmanlıca Yaz Okulu başladı.

AA | 10.07.2018 - 10:23..
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunun açılış programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mynyr Koni, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İKİ ÜLKENİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ

Büyükelçi Yörük, Arnavutluk ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin üst düzeyde, ekonomik ilişkilerin de çok iyi olduğunu belirterek, Arnavutluk'ta 400'ün üzerinde Türk firması bulunduğunu ve Türkiye'nin Arnavutluk'un ikinci en büyük ithalat ortağı olduğunu söyledi.

İki ülkenin entellektüel seviyede birbirini tanıması ve anlaması konusunda önemli bir boşluk olduğunu belirten Murat Ahmet Arnavutluk ve Türkiye'den akademisyenlerin ders vereceği yaz okuluna 60 öğrenci katılıyor.

Arnavutluk'ta Osmanlıca Yaz Okulu

20 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Arnavutluk ve Türkiye'den akademisyenlerin ders vereceği yaz okuluna 60 öğrenci katılıyor. Yaz okulu, 20 Temmuz'a kadar sürecek.

Arnavutluk'ta Osmanlıca Yaz Okulu


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