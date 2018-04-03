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Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de geliştirilen dev projelere ödenen garanti ücret üzerindeki iddiaların yanlış olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Projeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber'de yayınlanan 'Basın Kartı' programının konuğu oldu ve önemli konulara açıklık getirdi.

Ahmet Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik İZLE

"10 MİLYAR TÜRK LİRASI PARA ÖDÜYOR OLACAKTIK"

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü gibi dev projelere ödenen garanti bedellerine de değinerek bu spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

Arslan, "Bakın İstanbul İzmir Otoyolu yaklaşık 10 milyar dolar, 3 buçuk milyar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü katın, 13 buçuk, 1 buçuk da Avrasya’yı katın. Eğer 15 milyar dolar kredi bulmuş olsaydık biz şimdi kredi faizleriyle birlikte en az 10 milyar Türk Lirası para ödüyor olacaktık. Kredi faizleriyle birlikte. Bunun yerine 3,4 ödüyoruz. 2-2 buçuk yıl içinde garanti rakamlara ulaşılacak ve artık para ödenmeyecek.” diye konuştu.

Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

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