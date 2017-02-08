Arslan: Kanal İstanbul'a 1 yıl içinde kazma vurabiliriz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, A Haber' katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"KANAL İSTANBUL'UN ETRAFLICA DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR"

Varlık Fonu hakkında da detaylı bilgi veren bakan, fonun Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracağını ifade etti. Arslan, "Hedefimiz bu sene içerisinde kazma vurma aşamasına getirmek. Diğer küçük projeler gibi 3-4 yılda bitebilecek bir proje değil. Bu süreyi de dikkate alarak bir an önce başlamak istiyoruz. Güzergah, 42- 43 kilometrelik bir mesafeye sahip olacak. Kanal İstanbul'un diğer projelere göre daha etraflıca düşünülmesi gereken bir projedir. Bu projenin finans yönetimini şu anda çalışıyoruz." diye konuştu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN TEMELİ 18 MART'TA ATILACAK

Arslan, Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart 2017'de atılacağı da sözlerine ekledi.

"3.HAVALİMANINDA GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Arslan 3. Havalimanı ile ilgili olarak da, "Yüzde 42 oranında tamamlandı, herhangi bir gecikme de sözkonusu değil. Hedefimiz 2018'in ilk çeyreğinde 1. fazı devreye sokmak. Sahada şuan 22-23 bin kişi çalışıyor ve havalar izin verdiği sürece bu rakam 30 bine kadar çıkacak. 2000'i ağır olmak üzere yaklaşık 3 bin iş makinası kullanılmakta. Rize- Artvin Havaalanı projesinde sözleşme imzalandı." dedi.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GÜNDE 30 BİN ARAÇ GEÇİYOR

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden de bahseden Arslan, "Avrasya Tüneli'nden günde 30 bin araç geçiş yapıyor. Marmara Denizinin etrafını bir ring haline getireceğiz." diye konuştu.