Arslantepe Höyüğü için hedef UNESCO'da kalıcı liste

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

EN ESKİ ŞEHİR DEVLETLERİNDEN

Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.

DUVARLARDAKİ SİYASİ GÜÇ

Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini de barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

HEDEF UNESCO KALICI LİSTE

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından 1961'den bu yana kazı çalışması yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular ortaya çıkarıldı.

Kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.

Bu özellikleri dolayısıyla 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

ŞUBATTA BAŞVURU YAPILACAK

Höyüğün kalıcı listeye alınması için projeler hazırladıklarını anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, "Arslantepe Höyüğü'ne Doğu Anadolu Projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık bir bütçeyle karşılama merkezi yapacağız. Karşılama merkezinde ziyaretçilerimizi daha iyi ağırlayacağız. Buraya gelenler yaklaşık 5 bin yıllık tarihin izlerini sürebilecek. Ziyaretçilerimiz burada sarayın yıkılmamış duvarlarında bezemeler var, onları görebilecekler. 2019'un şubat ayında resmi başvurumuzu yapacağız. Kalıcı listeye girmek yeterli olmuyor. Biz sonrasını da düşünerek projelerimizi hayata geçireceğiz." diye konuştu.



