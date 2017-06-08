Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Kaymakam Sarı, koruması polis memuru Zafer Burhan ile makam aracıyla İskenderun'daki bir iftar programına katılmak için yola çıktı.



Koruması Burhan'ın kullandığı Otomobil, Arsuz Karayolu Şirinnar mevkisinde önlerine çıkan bir traktör nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Kaymakam Sarı ve polis memuru Burhan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında Sarı ve Burhan'ı İskenderun'daki özel bir hastaneye kaldırdı.



Yaralı kaymakam Sarı ve koruması Burhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.