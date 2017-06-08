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Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iftara katılmaya korumasının kullandığı makam aracıyla giden kaymakam Musa Sarı'nın otomobili devrildi.

08.06.2017 - 00:20
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Kaymakam Sarı, koruması polis memuru Zafer Burhan  ile makam aracıyla İskenderun'daki bir iftar programına katılmak için yola çıktı.

Koruması Burhan'ın kullandığı Otomobil, Arsuz Karayolu Şirinnar  mevkisinde önlerine çıkan bir traktör nedeniyle sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Kaymakam Sarı ve polis memuru Burhan yaralandı.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri, ilk müdahalenin ardında Sarı ve Burhan'ı İskenderun'daki özel bir  hastaneye kaldırdı.

Yaralı kaymakam Sarı ve koruması Burhan'ın sağlık durumlarının iyi  olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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