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Artvin'de 3 katlı evde yangın

Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.

DHA | 16.08.2018 - 06:23..
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İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde, köy Muhtarı Selahattin Satır ile kardeşi Nusret Satır'a ait 3 katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Artvin'de 3 katlı evde yangın

3 KATLI EV VE SAMANLIK KÜL OLDU

Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlayan tüp paniğe neden oldu. Yangında, 3 katlı ev ile yanındaki samanlık kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Artvin'de 3 katlı evde yangın

RÜZGARIN OLMAMASI, YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

Evi yanan Demirkent Köyü Muhtarı Selahattin Satır, yayladan dönüş yolunda olayı öğrendiğini belirterek "Rüzgar çıkmaması nedeniyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Köy büyük bir afetten kurtarıldı. Yanan ev yerine gelir. Can kaybı ve yaralımız olmaması tesellimiz oldu" dedi.

Artvin'de 3 katlı evde yangın

Artvin'de 3 katlı evde yangın

Artvin'de 3 katlı evde yangın

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