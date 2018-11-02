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Artvin'de 31 yıl öncesini hatırlatan yangın

Artvin Şavşat'ta çıkan yangına 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı. Yangın söndürülürken akıllara 31 yıl önce çıkan ve 80 evin yandığı yangın geldi.

DHA | 02.11.2018 - 20:12..
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Yangın, öğle saatlerinde Kirazlı köyü Buhara Mahallesi'nde Elminor Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktı.

2 KATLI EV, 2 SAMANLIK VE 3 AHIR YANDI

Kısa sürede evi saran alevler, yandaki ahır ve samanlıklara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine köye Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, 2 katlı ahşap ev ile 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

31 YIL ÖNCE ÇIKAN YANGINDA 80 EV KÜL OLMUŞTU

Öte yandan, 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin kül olduğu köyde, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşandı. Köye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Artvin'de 31 yıl öncesini hatırlatan yangın

"ALLAHA ŞÜKÜR CAN KAYBI YAŞANMADI"

Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş, köyde 31 yıl önce de 80 evin yandığı büyük bir yangın meydana geldiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bu nedenle bir anlık panik yaptı. Yangın söndürme ve diğer ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangın  yandaki ahşap evlere sıçramış olsaydı müdahale zorlaşır ve Allah korusun eski felakete benzer bir felaket yaşanabilirdi. Devlet vatandaşının yanındadır. Derhal hasar tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek. Allah'a çok şükür can kaybı olmamıştır. Herkese geçmiş olsun” dedi.

"KABLOLAR BEYAZ EŞYALARA CEVAP VEREMİYOR"

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise "Köylerimize elektrik verildiği zamanlarda sadece aydınlatma amaçlı verilmişti. O zamanlarda bu kadar teknoloji gelişmemiş ve özellikle televizyon ve beyaz eşya yok denecek kadar azdı. O günün şartlarında çekilen kablolar bugün bu kadar beyaz eşyanın tükettiği elektrik hareketliliğine cevap vermiyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.

Artvin'de 31 yıl öncesini hatırlatan yangın

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