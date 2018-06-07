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Artvin'de 'LSD' karantinası

Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde büyükbaş hayvanlarda görülen Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) sebebiyle bazı bölgelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 09:30..
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Halk arasında "sığır çiçeği" olarak bilinen LSD hastalığı nedeniyle Arhavi'de 2, Hopa'da ise 1 büyükbaş hayvan telef oldu.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Hopa'da 30, Kemalpaşa'da ise 25 büyükbaş hayvanda hastalık tespit edildi.

Artvin'de 'LSD' karantinası

10 KİLOMETRELİK KARANTİNA

Bunun üzerine ekipler, hastalığın görüldüğü işletme, yerleşim yeri ve bölgeyi içine alacak şekilde 10 kilometre yarıçaplı alanı karantinaya aldı.

Öte yandan, hastalığın kuluçka süresi ve aşının etki süresi dikkate alındığında hasta hayvan sayısının artabileceği öğrenildi.  Hopa Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sevim Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılıkla geçindiğini söyledi.

Artvin'de 'LSD' karantinası

"BİRDEN BİRE HASTALANDI"

"Ceylan" adını verdiği ineğinin hastalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Topal, "Bu inek benim evimin direğiydi. 10 yıldır benim hayvanım. Geçimimi ineğimin sütüyle sağlıyorum. Birdenbire hastalandı. Üzerinde yaralar çıktı. Yemiyor, su içmiyor. Eskiden ayna gibi parlardı, şimdiki hali beni çok üzüyor." dedi.

Artvin'de 'LSD' karantinası

Filiz Topaloğlu ise yetkililerin, hastalığın "sığır çiçeği" olduğunu söylediğini belirterek, "Benim hayvanlarımda bu hastalık yok ama bulaşacak diye çok tedirginim." ifadesini kullandı.

Artvin'de 'LSD' karantinası

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