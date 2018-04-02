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Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine dev katkı

Çoruh Havzası Projesi kapsamında işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, enerji üretimiyle ülke ekonomisine 5 milyar 182 milyon liralık katkı sundu.

AA | 02.04.2018 - 16:04..
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Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 22 milyar 540 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 5 milyar 182 milyon liralık katkı sağladı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine dev katkı sağladığını belirtti.

Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine dev katkı

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Deriner Barajı ve HES projesinin dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterildiğine işaret eden Doğanay, projenin 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine dev katkı

EKONOMİYE 2 MİLYAR LİRALIK KATKI

Doğanay, Borçka Barajı'nın kurulu gücünün 300 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının 1 milyar 39 milyon kilovatsaat olduğunu belirterek, Borçka Barajı'nda Mart 2018 itibarıyla 9 milyar 89 milyon kilovatsaat enerji üretildiğini, milli ekonomiye 2 milyar 90 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.

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