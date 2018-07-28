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Artvin'in yeni keşfi: Delikli Kaya

Artvin'in sarp ormanlık alanında kayanın içinden akan ve Delikli Kaya adı verilen şelale, birkaç yıl önce bölgeye yol götürülmesi ile gün yüzüne çıkarıldı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 12:21..
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Yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, turların düzenlendiği şelale çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.

YOL GÖTÜRÜLMESİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Murgul ilçesi Başköy köyünde sarp ormanlık alanda yer alan ve köylülerden başka kimsenin varlığını bilmediği kayanın içinden bir şelale akıyor. Birkaç yıl önce yol götürülmesiyle de gün yüzüne çıktı. Tortul kayaç üzerindeki kireç ve kil taşının suyu aşındırmasıyla oluştuğu bilinen, 4 metre yarıçaplı doğal bir delikten akan suyun 7 metre yüksekten dökülmesi ile oluşan saklı kalmış şelaleye, Delikli Kaya adı verildi.

Artvin'in yeni keşfi: Delikli Kaya

"SAKLI KALMIŞ BİR CENNET"

Şelale yakınında alabalık çiftliği işleten Murat Topaloğlu,"Ormanda varlığı bilinen şelaleyi eskiden dedelerinin anlattığını belirterek kendilerinin de serinlemek için ara sıra bölgeye gittiğini söyledi. Şelalenin yol götürülmesi ile gün yüzüne çıktığını söyleyen Topaloğlu, Türkiye'de binlerce şelale var ama böylesi yok. Bu saklı kalmış bir cennet. ABD'de buna benzer bir yer var olduğunu öğrendik. Doğal olarak oluşmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi.

Artvin'in yeni keşfi: Delikli Kaya VİDEO

Artvin'in yeni keşfi: Delikli Kaya

Delikli Kaya Şelalesini ziyaret edenler de şelalenin büyüleyici güzelliği olduğunu belirterek bölgenin doğal kilime özelliği taşıdığını anlattı.

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