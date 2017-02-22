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ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

İlk tam modüler insansız kara muharebe aracı, ASELSAN'ın ürettiği uzaktan ateşleme sistemini kullanacak.

22.02.2017 - 02:25
  1. Haberler
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ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

Estonya savunma şirketi MILREM, Arap Emirlikleri'nden IGG şirketi ile Türkiye'den ASELSAN işbirliğiyle ilk tam modüler insansız kara muharebe aracını üretti.

THeMIS adı verilen paletli araç Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansın'nın (IDEX) Estonya standında tanıtıldı.

MILREM ile IGG-ASELSAN ortak üretimi olan araç, ASELSAN patentli uzaktan ateşleme istasyonu SARP'ı kullanıyor.

ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

MİLREM yetkilileri, Ortadoğu ve Afrika pazarı için tasarlanan aracın 750 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve tek şarjla 10 saate kadar çalışabildiğini belirtti.

THeMIS'in muharebe aracı olmanın yanında çok sayıda işleve sahip olduğunu ifade eden yetkililer, aracın mühimmat nakliyesi, el yapımı patlayıcı (EYP) tespiti, yaralı tahliyesi ve inansız hava araçlarının iniş platformu olarak kullanılabileceğini kaydetti.

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