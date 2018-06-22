ASELSAN Konya'da da faaliyet gösterecek

300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makine ve teçhizat ile 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silahların yerli ve milli olarak üretileceği üretim, tasarım ve inovasyon merkezi olacak.

CUMHURBAŞKANI SON İMZAYI UÇAKTA ATTI

Kısa bir süredir plan ve proje aşamasının son aşamasına gelinmesinin ardından Cumhurbaşkanı çalışmaların başlaması için son imzayı attı.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta son belgeleri de onayladı.

Projenin kesinleşmesi ardından Konya'da, ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında bir tesis kurulacağı belirtildi.

35 BİN METREKARELİK BİR TESİS OLACAK

Konya'da yapılacak olan Silah Sistemleri Tesisi, 300 milyon lira sermayeli bir şirket olacak. Söz konusu şirketin yüzde 51 hissesi ASELSAN, geri kalan yüzde 49'luk hissesi de odalar tarafından oluşturulacak.

Yatırım, 300 milyon TL'lik bir şirketle toplam yatırımı makine, teçhizat, inşaat ve diğer alanlar olmak üzere 150 milyon TL'yi geçen organize sanayimizin beşinci bölgesinde 35 bin metrekarelik bir alanda kurulması ön görülen ve kararlaştırılan bir yatırım olarak göze çarpıyor.