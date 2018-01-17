ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi projesi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.



Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payının 869 milyon 13 bin 861 TL ve 279 milyon 257 bin 600 euro olduğu, teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

ASELSAN'A REKOR SİPARİŞ

Öte yandan ASELSAN dün, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM), 119,1 milyon dolar tutarında "Güvenlik Sistemi" siparişi aldığını duyurdu.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a (16 milyon dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119 milyon 115 bin 506 dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildiği ve teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.