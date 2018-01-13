Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

Futbolcu Caner Erkin ile boşanma süreci ve sonrasında açtığı davalarla gündemde kalan Asena Atalay, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin tepkisini aldı.

TEK FARI AÇIK KALAN ARABAYA BENZETTİ

Asena Atalay, tepki çeken paylaşımında doğuştan sağ göz kapağı düşük olan ve küçük görünen Hayko Cepkin'in bir fotoğrafını paylaşıp tek farı kapalı kalan bir arabaya benzetti.

"BİLMİYORDUM, YEMİN EDERİM"

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğinin öyle olduğunu öğrendiğinde beyninden aşağı kaynar sular döküldüğünü söyleyen Atalay, "Hayır bilmiyordum. Yemin ederim. Özünde öyle makyaj yapıyor, saçını uzatıyor zannediyordum. Öyle bir tarzı var zannediyordum. Ben o fotoğrafı koyunca yapımcım Timuçin Güner aradı. Bana, Hayko'nun fiziksel özelliğinin öyle olduğunu söyledi. O an beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Çok üzüldüm." diyerek bu paylaşımından dolayı Hayko Cepkin'den özür diledi.