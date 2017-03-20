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Asena Atalay'ın icra talebine mahkemeden ret

Caner Erkin'e "nafaka ödemiyor" diyerek 125 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'ın talebini mahkeme reddetti.

20.03.2017 - 08:40
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Asena Atalay'ın icra talebine mahkemeden ret

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek, 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.

CANER ERKİN ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti.

'ASENA'NIN SUNDUĞU DEKONTLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Ödemelerle ilgili banka dekontlarının elinde olduğunu Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi. Ünlü futbolcunun; icra emrinin iptal edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Atalay'a yükletilmesini talep ettiği dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, Atalay'ın Aile Mahkemesi'nde imzalanan anlaşma protokolüne aykırı olarak icra takibi başlattığını, Atalay'ın sunduğu dekontların gerçeği yansıtmadığına karar verip icra takibini iptal etti.

Asena Atalay'ın icra talebine mahkemeden ret

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