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Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Kendisi gibi oyuncu olan Şahin Irmak’la temmuz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Asena Tuğal, siyah mayosuyla göz doldurdu.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 12:12..
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Asena Tuğal, önceki gün Yalıkavak’taki bir beachte görüntülendi. 34 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

MORAL DEPOLUYOR

Temmuz ayının üçüncü haftasında Şahin Irmak’la dünya evine girecek olan Asena Tuğal, nikah öncesi moral depoluyor. Tuğal, dağ tırmanışı yapıp, düzenli olarak bisiklete binerek spor yapıyor.

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

NİŞANLISI FİLM ÇEKİMLERİNDE

Güzel oyuncu, uzun süredir Bodrum’da ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Şahin Irmak, rol aldığı filmin çekimleri nedeniyle nişanlısına tatilde eşlik edemiyor.

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

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