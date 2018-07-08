Asena Tuğal tatilini Bodrum'da yapıyor

Asena Tuğal, önceki gün Yalıkavak’taki bir beachte görüntülendi. 34 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

MORAL DEPOLUYOR

Temmuz ayının üçüncü haftasında Şahin Irmak’la dünya evine girecek olan Asena Tuğal, nikah öncesi moral depoluyor. Tuğal, dağ tırmanışı yapıp, düzenli olarak bisiklete binerek spor yapıyor.

NİŞANLISI FİLM ÇEKİMLERİNDE

Güzel oyuncu, uzun süredir Bodrum’da ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Şahin Irmak, rol aldığı filmin çekimleri nedeniyle nişanlısına tatilde eşlik edemiyor.