taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.249
USD
4,7462
EURO
5,4982
ALTIN
194,41
PETR
75,1800

Asgari ücret destek tutarı 180 lira olacak

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 lira olarak belirlendi.

AA | 20.06.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

r

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

180 LİRA OLARAK UYGULANACAK

Buna göre, 2018 yılı ocak ile eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 lira olarak tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 lira olarak uygulanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

511
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

106
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

276
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

326
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

236
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

95
Yurt dışı oylarında rekor

Yurt dışı oylarında rekor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM