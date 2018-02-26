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'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2'

Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazdığı, haftalarca çok satanlar listelerinden düşmeyen 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler'28 Şubat'ta hep Kitap etiketiyle okurlarla buluşacak.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 10:24..
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Büyük bir heyecanla beklenen kitabın bu defa Türkiye’deki okurlarına bir de sürprizi var: Selda Bağcan!

'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2'

Bağcan’ın da aralarında bulunduğu yüz asi kadının, olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını anlatan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 28 Şubat’ta, Avrupa’da ilk kez, İngiltere ile aynı anda Türkiye’de okurlarla buluşacak.

Yazarlar: Elena Favilli, Francesca Cavallo

Çeviren: Deniz Öztok

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 228

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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