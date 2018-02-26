'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2'

Büyük bir heyecanla beklenen kitabın bu defa Türkiye’deki okurlarına bir de sürprizi var: Selda Bağcan!

Bağcan’ın da aralarında bulunduğu yüz asi kadının, olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını anlatan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler 28 Şubat’ta, Avrupa’da ilk kez, İngiltere ile aynı anda Türkiye’de okurlarla buluşacak.

Yazarlar: Elena Favilli, Francesca Cavallo

Çeviren: Deniz Öztok

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 228

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