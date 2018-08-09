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Aşı yaptırmayan aileler için internet sitesi açıldı

Sağlık Bakanlığı, çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aileler için bir açıklama yaparak konuyla ilgili tüm bilgilerin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

DHA | 09.08.2018 - 15:58..
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Sağlık Bakanlığı tarafından "Aşı" konusunda yapılan yayınlar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

"AŞININ AMACI HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞINI ENGELLEMEK"

Açıklama şu şekilde: "Aşı,  halk sağlığı açısından önemli bir konu olup, 'Sağlıklı nesiller' ve 'Sağlıklı bir gelecek' demektir. Aşılama hizmetleri Bakanlığımız tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Aşılar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir.

"HER TÜRLÜ BİLGİYE İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR"

Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalık önlenmiş milyonlarca çocuğumuz sakatlık ve ölüm riskinden korunmuştur. Bakanlığımız tarafından aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluşan soruları gidermek maksadıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulmuştur.Toplumsal farkındalık amacıyla hazırlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir."

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