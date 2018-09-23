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Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Adapazarı'nda bir iş merkezinde gece bekçiliği yapan Hilmi Özbucak, aşık olduğu Fatma Gürdal'ı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

DHA | 23.09.2018 - 02:21..
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Karaman Mahallesi'nde bir iş merkezinde gece bekçisi olarak görev yapan Hilmi Özbucak(71), iddiaya göre aynı iş merkezinde bir dükkanda çalışan Fatma Gürdal'a(31) karşılıksız aşık oldu. Hilmi Özbucak, Fatma Gürdal ile tartıştı.

TALİHSİZ KADINA 5 KURŞUN İSABET ETTİ, KENDİSİ İNTİHAR ETTİ

Hilmi Özbucak, tartışmanın ardından koşarak kaçmak isteyen Fatma Gürdal'ı tabancası ile kurşun yağmuruna tuttu. Hilmi Özbucak daha sonra tabancayı kendisine çevirip ateşleyerek intihar etti.

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Hilmi Özbucak yaşamını yitirirken, kurşunların isabet ettiği Fatma Gürdal yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatma Gürdal'ı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gürdal'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

Hilmi Özbucak'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının meydana geldiği iş merkezinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aşık olduğu kadını vurup intihar etti

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