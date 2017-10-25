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Aşıklık nedir

Anadolu ve Türk kültüründe tarihi çok eskilere dayanmakta olan bu gelenek, doğaçlı olarak sazlı ve sözlü eserler oluşturma geleneğine denir.

25.10.2017 - 17:30
  1. Haberler
  2. İpucu

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Aşk Veysel Anadolu halk edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Ona aşık isminin verilmesi bir lakaptan ziyade, icra ettiği sanatın aşıklık geleneğini temsil etmesi sebebiyledir.

Âşıklık geleneği, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir.

Aşıklık nedir

AŞIKLIK GELENEĞİ

Âşıklık geleneğinde sazlı veya sazsız , doğaçlama yoluyla kaleme alınan veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiirlerden oluşur. Aşıklık kavramında söyleyen kişiye "âşık", bu söyleme biçimine "âşıklık - âşıklama", âşıkları yönlendiren kurallar bütününe de "âşıklık geleneği" adı verilir."

Aşıklığın halk edebiyatı olduğu kadar toplum içerisinde manevi değerleri de mevcuttur. Aşık olmanın belirli gelenekleri bulunmaktadır. Bunlar; Mahlas Alma Rüya Sonrası Âşık Olma. (Bade içme) Usta - Çırak Atışma - Karşılaşma Leb - değmez (dudak değmez) Askı (muamma) Dedim - Dedi Tarzı Söyleyiş Tarih Bildirme Nazire Söyleme ve Saz Çalma'dır.

Aşıklık nedir

ANADOLU AŞIKLARI

Anadolu coğrafyasında çok fazla aşık bulunmaktdır. Onlardan bazıları da;
Aşık Ali İzzet Özkan, Bayram Aracı, Davut Sulari, Erzincanlı Şerif, Hacı Taşan, Maçkalı Hasan Tunç, Aşık Mahzuni Şerif, Muharrem Ertaş, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova'dır. Aşık Veysel ise bu coğrafyanın yetişitirdiği, gönül teline dokunan en önemli ve en çok bilinen Aşığı olma özelliğini taşırken, 2012 yılında aramızdan ayrılan büyük usta, Anadolu ozanı Neşet Ertaş'da kaybettiğimiz önemli aşıklarımızdandır.

Aşıklık nedir

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