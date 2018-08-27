taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2014
Euro
7.20545
Altın
1204.72
Borsa
90888.49

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Şanlıurfa'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takılırken, terör suçundan tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş şahit oldu.

DHA | 27.08.2018 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir evlendi.

Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

DEMİRTAŞ'IN EŞİ ŞAHİT OLDU

Gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atılırken, Başak Demirtaş şahit oldu.

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı VİDEO

GELİNE 3 KİLO ALTIN TAKILDI

Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

151
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

273
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

22
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

32
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

92
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM