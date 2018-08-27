Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir evlendi.
Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
DEMİRTAŞ'IN EŞİ ŞAHİT OLDU
Gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atılırken, Başak Demirtaş şahit oldu.
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı VİDEO
GELİNE 3 KİLO ALTIN TAKILDI
Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.