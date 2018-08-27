Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 Suriyelilerin bayram dönüşü başladı Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkesine giden 47 bin Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

2 Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı Gelin tarafının istediği müzikler çalınmayınca büyük kavga çıktı.

3 Başkan Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek ABD, Türkiye'yi tehdit edip ekonomik saldırılar düzenlemekle meşgulken, Başkan Erdoğan İran'ı ziyaret ederek Rusya'nın da olduğu zirveyi gerçekleştirecek.

4 John McCain’in ölümü Barzani'yi üzdü ABD'nin savaş politikalarını destekleyerek birçok kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan McCain'in ölümü IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından 'büyük kayıp' olarak nitelendirildi.

5 Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı Pendik'te parkta oyun oynayan çocukları hedef alarak vuran bir kişi, 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı sırtından vurdu. Tedavi edilen küçük kız sırtındaki kurşunla yaşamaya devam edecek.

6 Roma Hamamı tarihe ışık tutuyor Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri, içerisinde barındırdığı mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalardan oluşan bölümleriyle Ankara'nın önemli kültür hazineleri olarak ön plana çıkıyor.