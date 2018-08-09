Asırlık gelenek: Türkü ve halay eşliğinde koyun kırkma

Doğu Anadolu Bölgesi'nde küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı yerler arasında bulunan Yüksekova'da, koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için her sene düzenlenen kırkma şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor.

2 BİN KOYUNU ÖZENLE KIRKIYORLAR

İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karadağ köyünde besiciler, şenlik için gerekli malzemeleri alarak suyun olduğu alanlarda aileleriyle çadırlar kurdu.

Köylüler, şenlik havasında geçen etkinlikte önceden yıkanan yaklaşık 2 bin koyunun ayaklarını bağlayarak büyük bir özenle kırktı.

TÜRKÜ VE HALAYLA KIRMAYA DEVAM

Elde edilen koyun yünü, yorgan yapımı ya da genç kızların çeyiz ihtiyacı için kullanılıyor.

Yörede "Bexbır" olarak adlandırılan koyun kırkma işlemi, Kürtçe türküler eşliğinde çekilen halaylarla akşam saatlerine kadar sürüyor.

HERKES BİR KOYUN KESİP PİŞİRİYOR

Besici Selami Erez, her sene 5-10 ağustos tarihleri arasında bu şenliği düzenlediklerini söyledi.

Önce koyunları yıkadıklarını ve daha sonra suyun olduğu alanda çadırlar kurduklarını anlatan Erez, "Şenliğimizi yapıyoruz. Herkes bir koyun kesip pişirir. İlçe merkezinden de arkadaşlar, misafirler, akrabalar geliyor. Köyde hemen hemen herkesin koyunu bulunuyor. Yüksekova'da yaşayıp da şenlik için buraya gelerek koyun kırkanlar da var." dedi.

ASIRLIK GELENEK

Her sene yaklaşık 2 bin koyunu kırktıklarını belirten Erez, şunları kaydetti:

"Bu gelenek eskilere dayanıyor. Yüzyılı aşkındır devam ediyor. Her sene yapıyoruz. Türküler söylüyoruz, yemekten sonra halayımızı çekiyoruz, eğlencemizi yapıyoruz. Top oynayacağız, voleybol oynayacağız. Bu şekilde eğlencemiz akşama kadar sürecek. Tam bir şenlik havasında geçiyor. Yünü genelde nevresim için kullanıyorlar. Yorgan, yastık yapıyorlar. Genç kızların çeyizi için kullanılıyor."

Besici Abdulgafur Düzen ise eskiden koyunları yaylalarda yıkayıp orada kırktıklarını anlattı.

Bir süredir koyunları, köylere yakın yerlere getirdiklerini anlatan Düzen, "15 yıla yakındır burada koyunları kırkıyoruz. Herkes bir işle meşgul oluyor. Kadınlar yemek pişirir, çocuklar da akranlarıyla oyunlar oynar. Bu şenlik gayet renkli geçiyor." diye konuştu.