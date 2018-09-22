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Asırlık merdanesini Kent Müzesi'ne bağışladı

Van'da 85 yaşındaki Sevim Kaptanoğlu, evindeki el yapımı 100 yıllık merdaneyi Kent Müzesi'ne bağışladı.

AA | 22.09.2018 - 11:13..
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Kent hafızasını canlı tutmak, kültürel mirası korumak ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Şerefiye Mahallesi'nde atıl durumdaki Teknik ve Endüstri Lisesi binasının Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

MÜZEYE BAĞIŞLADI

Müze bahçesinde düzenlenen törene katılan 85 yaşındaki Sevim Kaptanoğlu, evinde sakladığı el yapımı 100 yıllık merdaneyi Kent Müzesi'ne bağışlamak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na teslim etti. Kaptanoğlu, Van yöresinde "kindirek" olarak bilinen merdaneyi uzun yıllardır evinde muhafaza ettiğini söyledi.

Evindeki diğer malzemeleri de müzeye bağışlayacağını anlatan Kaptanoğlu, müzenin kente büyük bir değer katacağını söyledi.

Asırlık merdanesini Kent Müzesi'ne bağışladı

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